Melissa Gate y Emiro Navarro lograron construir una sólida amistad en La casa de los famosos Colombia, sin embargo, tras el reality al parecer se han distanciado.

Esto quedó demostrado durante la entrega de los premios Ícono en Medellín cuando ambos se volvieron a encontrar tras la gran final del reality del Canal RCN.

En video quedó grabado el momento en que Melissa Gate bastante molesta confronta a Emiro Navarro por la actitud que ha tomado con ella en los últimos días.

Melissa Gate le reprochó el hecho de no contestarle sus mensajes y llamadas tras La casa de los famosos Colombia.

Cómo no me llama, no me escribe, me ignora las llamadas.