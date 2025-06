Tras el final de La casa de los famosos Colombia varias amistades que nacieron allí han seguido fortaleciéndose, muestra de ello son Emiro Navarro y Camilo Trujillo.

Emiro Navarro y Camilo Trujillo forjaron una gran amistad dentro de La casa de los famosos Colombia y ahora en la realidad parece que seguirá fortalicéndose.

Precisamente, Camilo Trujillo les mostró a sus seguidores que se reunió con el influenciador barranquillero en su casa en Medellín.

El actor mostró que Emiro Navarro fue el invitado especial a una reunión familiar que organizó en su casa en Medellín en donde comieron el plato típico de la región antioqueña, bandeja paisa.

Camilo Trujillo decidió hacer frente a sus responsabilidades y le pagó una de las tantas apuestas que hicieron con Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.

El actor les mostró a sus seguidores que había cumplido la apuesta de invitar a almozar en su casa a Emiro Navarro, esto lo dejó ver en un video en el que se veía junto al influenciador barranquillero y su mamá.

Sin embargo, Emiro Navarro expresó en medio del video que eso no era ninguna apuesta y que solo lo había invitado a almorzar, dejándole que tenía más de ocho apuestas por cobrar.

Una apuesta, no inventes que no has pagado nada, puro embuste, faltan ocho más.