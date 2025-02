Desde su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia, Yana Karpova ha captado la atención de sus compañeros y del público, generando controversia en su paso por el reality. La cantante rusa, quien entró a la competencia el 12 de febrero, ha sido protagonista de varias situaciones que han elevado la tensión en la casa.

El más reciente conflicto surgió con Karina García, con quien compartió su espacio de descanso tras la asignación de habitaciones.

Como líder de la semana, La Abuela decidió que Yana durmiera en la habitación Agua. Debido a la falta de camas disponibles, Karina García optó por compartir su espacio con la nueva participante.

Sin embargo, la noche del 14 de febrero no transcurrió en calma. Al día siguiente, Yana expresó su molestia, asegurando que Karina había tenido un movimiento brusco que le causó un dolor.

En la mañana del 15 de febrero, la cantante rusa rompió en llanto frente a sus compañeros, afirmando que sentía que Karina tenía algo en su contra y que el incidente no fue accidental, sino intencional. Incluso, mencionó que percibía envidia de parte de su compañera.

Ante el creciente conflicto, Yina Calderón aconsejó a Yana que hablara directamente con Karina para aclarar la situación. La rusa insistió en que se sintió atacada durante la noche, argumentando que los movimientos de Karina no parecían accidentales.

Más tarde, en el confesionario, Yana expuso su versión de los hechos ante el Jefe:

“En la noche me sentí muy mal. No me dejó dormir. Me hizo cosquillas. Me quedé ofendida porque no respetó mi espacio. Se me hace muy raro que alguien me haga cosquillas, en mi opinión fue intencional para molestarme. No conozco a nadie que duerma de esta manera”, expresó la joven cantante.