Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante Karol G, ha revelado que padece artritis reactiva, una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones y que, según los expertos, no tiene cura.

Diagnosticada en 2024, la empresaria y creadora de contenido ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrenta debido a esta condición.

Este sábado 15 de febrero, Verónica compartió en sus redes sociales una imagen impactante en la que mostró la cantidad de cabello que se le cae mientras duerme, un efecto secundario que le ha resultado difícil de asimilar.

“Los procesos no son fáciles, pero vamos con toda. Así es como se me cae el pelito en la noche dormida. Es duro ver esto, pero hay que seguir… Artritis, una enfermedad dura, muy dura, pero la fe me ayuda a estar de pie”, escribió junto a la imagen.