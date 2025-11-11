Valentina Taguado se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef: “Te amo”

Durante el reto de eliminación que se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre en la cocina de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, los participantes demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas para cautivar al jurado.

Cabe destacar que durante el reto express, Alejandra Ávila pasó directamente al Top 6 y los participantes que se enfrentaron al reto de eliminación fueron: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Desde luego, el jurado fue riguroso con su decisión al momento de elegir al participante que sería el eliminado de la cocina más famosa del país y Raúl Ocampo fue la celebridad en salir de la cocina más famosa del país.

¿Cuál fue la razón por la que Valentina Taguado se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo?

Durante el reto de eliminación, cada una de las celebridades tenía la oportunidad en cautivar al jurado demostrando no solo su creatividad, sino que también el aprendizaje adquirido a lo largo de la competencia.

Luego, el jurado anunció el nombre de las celebridades que subirían al balcón para pasar al Top 6 y, posteriormente, tomaron la decisión en que Raúl Ocampo fuera el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity.

Esta fue la razón por la que Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef. | Foto: Canal RCN

Sin duda, esta reacción dejó un profundo vacío en una de las compañeras más cercanas de Raúl, quien es Valentina Taguado, pues entre lágrimas, expresó sus emociones al ver que su amigo fue eliminado, expresando las siguientes palabras:

“Te amo Raúl, recuerda que las personas que te tienen en sus vidas son muy afortunadas”, expresó Valentina Taguado.

¿Qué le dijo Raúl Ocampo a Valentina Taguado al ser eliminado de MasterChef Celebrity?

Sin duda, Raúl Ocampo se destacó a lo largo de la competencia en ser un participante ejemplar, demostrando con agradecimiento, todo el aprendizaje adquirido por parte de Claudia, sus compañeros y Valentina, con quien formó una amistad especial:

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de Valentina Taguado en MasterChef? | Foto: Canal RCN