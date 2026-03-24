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Sofía Jaramillo se pronunció tras la eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia

Tras la reciente eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Col, Sofía Jaramillo hizo inesperada confesión al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sofía Jaramillo se pronunció tras la eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Juan Palau? | Fotos: Canal RCN

El pasado domingo 22 de marzo, el nombre de Juan Palau se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones y reacciones por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes han compartido su perspectiva al respecto.

Una de las opiniones más comentadas por parte de los internautas fue la reacción que tuvo Sofía Jaramillo mediante sus redes sociales, quien se expresó tras la reciente eliminación de Juan Palau.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la reciente eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo se pronunció tras la eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Sofía Jaramillo del paso de Juan Palau en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace varias semanas, Sofía Jaramillo se convirtió en una de las celebridades en hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, quien generó una variedad de opiniones mediante las redes sociales.

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Por este motivo, Sofía tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos junto a Juan Palau durante su paso en el reality, generando diversas opiniones tras la eliminación del cantante de género urbano.

Con base en esto, Sofía compartió unas emotivas palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, aclarando lo siguiente:

“Juan Palau es de los hombres más educados, tiernos y generosos que yo he conocido en mi vida. Tuve la oportunidad de compartir con él durante un poco más de tres semanas y ese hombre aparte de todo lo que les debo decir, es un hombre supremamente talentoso. Es increíble. La mujer que está con él de verdad que tiene a una gran persona, es un ser humano demasiado lindo, te queremos, nos vemos pronto”, agregó Sofía.

Sofía Jaramillo se pronunció tras la eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia
Así fue el paso de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el paso de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Juan Palau demostró a lo largo de la competencia en demostrar su creatividad, nobleza y buen sentido del humor.

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Así también, demostró su gran habilidad en el campo artístico, realizando múltiples secciones de improvisación para compartir con varios de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

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