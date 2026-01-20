Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salen a la luz fotos de cómo lucía Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia en 2016

Internautas se han sorprendido con el cambio físico de Alejandro Estrada, participante de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada de La casa de los famosos en 2016
El cambio de Alejandro Estrada de La casa de los famosos en 10 años. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada ha estado en el foco mediático en la última semana tras el inicio de La casa de los famosos Colombia 3 y en la jornada del 20 de enero empezó a ser tendencia por unas fotos suyas del 2016.

¿Cómo lucía Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia en 2016?

Por estos días, en redes sociales empezó a ser tendencia “el 2026 es el nuevo 2016”, una tendencia que invita a mirar atrás y revivir momentos icónicos de años anteriores.

El equipo de redes de Alejandro Estrada no se quedó por fuera y decidió sumarse a esta tendencia con unas inéditas fotografías del actor de hace diez años.

En 2016, Alejandro atravesaba uno de los momentos más visibles de su vida laboral y amorosa. Para entonces, su relación con Nataly Umaña ya era conocida por el público y se había convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano.

Carla Giraldo preguntándole a Alejandro Estrada si tendrá un romance en la casa de los famoso y señala a Beba
Así lucía Alejandro Estrada de la casa de los famosos en el 2016. (Foto: Canal RCN)

Las fotos de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia en 2016

Las fotos que el equipo de Alejandro Estrada publicó en sus redes sociales oficiales dejaron ver cómo se veía el actor cuando tenía 36 años.

Por ahí vimos que el 2026 es el nuevo 2016, así que decidimos sumarnos a la tendencia.

En las imágenes se ve a Alejandro con un look completamente diferente al actual, ya que se muestra completamente sin barba y con su cabello más abundante.

Asimismo, las fotos dejan ver al actor cuando estaba en una campaña de modelaje y también cuando participaba como protagonistas de una reconocida serie de Colombia.

¿Qué reacciones han dejado las fotos de Alejandro Estrada en 2016?

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de comentarios halagadores. Frases como “Dios no se midió con este hombre”, “Siempre regio” e “Igual de guapo” se repitieron entre los mensajes, donde muchos coincidieron en que el tiempo parece no haber pasado para el actor.

Asimismo, muchos empezaron a debatir si el actor y actual participante de La casa de los famosos Colombia 3 ha tenido algunos retoques estéticos.

Aunque Alejandro Estrada ha sido abierto con varios temas en sus redes sociales no ha revelado hasta el momento que se haya sometido a algún procedimiento físico, más allá de los cuidados de su piel y cabello.

Alejandro Estrada entra a La casa de los famosos con fama de galán
Alejandro Estrada de La casa de los famosos y sus cambios físicos. (Foto: Buen día, Colombia)
