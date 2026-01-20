Equipo de Yeison Jiménez denunció suplantación de la tienda oficial del cantante

La muerte del cantante Yeison Jiménez quien perdió la vida a causa de un grave accidente aéreo, no solo sigue causando conmoción entre sus seguidores, sino también ha sido una oportunidad para que personas malintencionadas se aprovechen de esta situación para realizar acciones fraudulentas.

¿Qué denuncia hizo el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su muerte?

A través de la cuenta oficial de Instagram, del fallecido cantante de música popular, su equipo compartió un comunicado oficial en el que alertó a los internautas y clientes sobre sitios fraudulentos que buscan perjudicar una de las empresas de Jiménez.

"Queremos informarles que hemos detectado la existencia de un sitio web NO OFICIAL que está suplantando y copiando parcialmente nuestra tienda en línea", escribió su equipo en el comunicado.

Además de advertir estas acciones, el informe también señala cuál es la dirección falsa y la que no pertenece a la tienda ni está autorizada para la comercialización de los productos, y la dirección correcta y en la que se realizan las ventas de manera segura.

¿Qué pasó con una de las empresas del cantante Yeison Jiménez?

Así mismo, el comunicado hizo una serie de especificaciones que se deben tener en cuenta para no caer en ninguna posible estafa, haciendo claridad en que no venden sus productos a través de redes sociales. Además, señalaron que, personajes ajenas a la marca están falsificando su productos y promocionándolos en perfiles no autorizados.

Esto dijo el equipo de Yeison Jiménez tras detectar acciones fraudulentas. Foto | Canal RCN.

Finalmente, invitaron a su comunidad virtual a denunciar y reportar perfile, páginas o anuncios que les resulten sospechosos, pues insistieron en que la ayuda de cada uno es fundamental para que estos sitios sean sancionados y retirados, "Gracias por su confianza y por ayudarnos a proteger la seguridad de todos", escribieron.

Por su puesto, los internautas rechazaron estos actos y expresaron su compromiso con emprender acciones posibles que impidan que estas personas sigan haciendo de lasa suyas.

Equipo de Yeison Jiménez lanzó advertencia a sus seguidores. Foto | Rodrigo Varela.