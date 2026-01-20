Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Equipo de Yeison Jiménez denunció suplantación de la tienda oficial del cantante

A través de la cuenta oficial de Yeison Jiménez, su equipo advirtió a sus seguidores sobre acciones fraudulentas de personas malintencionadas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Equipo de Yeison Jiménez alertó acciones fraudulentas. Foto | Canal RCN.

La muerte del cantante Yeison Jiménez quien perdió la vida a causa de un grave accidente aéreo, no solo sigue causando conmoción entre sus seguidores, sino también ha sido una oportunidad para que personas malintencionadas se aprovechen de esta situación para realizar acciones fraudulentas.

Artículos relacionados

¿Qué denuncia hizo el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su muerte?

A través de la cuenta oficial de Instagram, del fallecido cantante de música popular, su equipo compartió un comunicado oficial en el que alertó a los internautas y clientes sobre sitios fraudulentos que buscan perjudicar una de las empresas de Jiménez.

Artículos relacionados

"Queremos informarles que hemos detectado la existencia de un sitio web NO OFICIAL que está suplantando y copiando parcialmente nuestra tienda en línea", escribió su equipo en el comunicado.

Artículos relacionados

Además de advertir estas acciones, el informe también señala cuál es la dirección falsa y la que no pertenece a la tienda ni está autorizada para la comercialización de los productos, y la dirección correcta y en la que se realizan las ventas de manera segura.

¿Qué pasó con una de las empresas del cantante Yeison Jiménez?

Así mismo, el comunicado hizo una serie de especificaciones que se deben tener en cuenta para no caer en ninguna posible estafa, haciendo claridad en que no venden sus productos a través de redes sociales. Además, señalaron que, personajes ajenas a la marca están falsificando su productos y promocionándolos en perfiles no autorizados.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Esto dijo el equipo de Yeison Jiménez tras detectar acciones fraudulentas. Foto | Canal RCN.

Finalmente, invitaron a su comunidad virtual a denunciar y reportar perfile, páginas o anuncios que les resulten sospechosos, pues insistieron en que la ayuda de cada uno es fundamental para que estos sitios sean sancionados y retirados, "Gracias por su confianza y por ayudarnos a proteger la seguridad de todos", escribieron.

Por su puesto, los internautas rechazaron estos actos y expresaron su compromiso con emprender acciones posibles que impidan que estas personas sigan haciendo de lasa suyas.

Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra.
Equipo de Yeison Jiménez lanzó advertencia a sus seguidores. Foto | Rodrigo Varela.

"Nuestro compromiso es ofrecer siempre productos auténticos, atención transparente y una experiencia de compra segura", concluyó el mensaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón habló del valor de agradecer. Greeicy

Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales y de paso mostró tiernas postales de su hijo Kai.

Arcángel habló claro sobre crianza, límites y acuerdos con sus hijos. Arcángel

Arcángel contó cómo negocia permisos con sus hijos y habló de límites

Arcángel reveló en una entrevista cómo negocia permisos con sus hijos y explicó por qué, en algunos casos, prefiere ofrecer otras opciones.

Yeison Jiménez en el Megaland - Cabina de un avión. Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras él trágico accidente aéreo, ¿qué reveló?

Camilo Silva, expiloto del cantante Yeison Jiménez hizo un contundente llamado en el que pidió respeto hacia las personas fallecidas.

Lo más superlike

Paola Jara y yeison jimenez Paola Jara

Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La artista Paola Jara dedicó un contundente mensaje a quienes la han juzgado por su homenaje a Yeison Jiménez.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?