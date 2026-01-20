Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy Rendón aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje, en el que destacó el valor de agradecer. Sus seguidores le dieron diferentes interpretaciones a la publicación.

¿Cuál fue la publicación de Greeicy Rendón que generó muchas reacciones entre sus seguidores?

La artista caleña acompañó el texto con varias fotografías y en cada una de ellas escribió una frase hablando de distintos procesos que ha vivido recientemente. En una de las imágenes, incluso, sobresale la presencia de su hijo Kai.

Gracias. Por estar aquí. Por la posibilidad hermosa de conectar y compartir la vida en este mundo loco pero hermoso. Agradecer es un acto PODEROSO que no deberíamos olvidar… incluso cuando el alma duele porque es ahí donde más descubres su poder. GRACIAS

La publicación generó diferentes reacciones entre las personas que la siguen, una de ellas fue Lina Tejeiro, actriz y gran amiga de la intérprete de ‘Amantes’ y ‘Los besos’, y quien escribió: “Te amo”.

Greeicy generó diferentes reacciones tras compartir un reflexivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

Otros internautas trataron de entender a qué se refería con estas palabras, mientras que otros prefirieron centrarse en las tiernas postales, pues en varias de ellas, aparece Kai, el pequeño fruto de la relación de Greeicy con Mike Bahía.



A propósito de Lina Tejeiro, en medio de las celebraciones de la pasada Feria de Cali, las mujeres estuvieron juntas y brillaron por la gran amistad que las une.

¿Greeicy Rendón y Lina Tejeiro son amigas?

La llanera le dedicó una publicación a Greeicy y de nuevo le agradeció por el tiempo que han compartido. Cabe destacar que, ambas se conocen desde hace varios años, de hecho, Lina fue una de las primeras en enterarse del embarazo de su amiga.

En aquella ocasión, Tejeiro expresó su alegría por compartir una nueva ocasión especial al lado de ella y afirmó que su amistad es algo que tiene muchísimo valor.

Cali sabe a chontaduro con miel, a lulada, a cholado, a risa, a baile sin horario, a amigos que ya son familia. A calorcito, a calle, a feria. Ya es tradición: volver, reencontrarnos y celebrar la vida juntos. Porque los planes que se repiten, se vuelven hogar

Justamente, en medio de la festividad más importante para los caleños, un video entre Lina y Greeicy se hizo viral. La forma en que la llanera miraba a la cantante desató una gran ola de reacciones.

Lina Tejeiro y Greeicy tienen una de las amistades más sólidas de la farándula colombiana. Fotos: RCN / AFP - Giorgio Viera

El gesto llamó la atención de miles de internautas, quienes coincidieron en que la mirada de Lina Tejeiro reflejaba admiración hacia su amiga. La escena se llenó de elogios y comentarios positivos por la amistad que mantienen desde hace varios años.

El nuevo año traerá más retos para las colombianas y, seguramente, ellas estarán unidas y dándose la mano para seguir adelante.