Mamá de B-King mostró cómo quedó la lápida del artista tras 4 meses de su muerte

Adriana Salazar, mamá de B-King, visitó la tumba de su hijo tras cuatro meses de su fallecimiento y mostró por primera vez su lápida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de B-King mostró cómo quedó su lápida
Mamá de B-King mostró cómo quedó la lápida del artista. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Han pasado cuatro meses desde que falleció el cantante Byron Sánchez Agudelo, mejor conocido como B-King en el mundo artístico.

¿Qué sorpresa se llevó la mamá de B-King tras visitar la lápida de su hijo?

B-King fue encontrado sin vida el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, días después de haber sido reportado como desaparecido por su mánager en Ciudad de México junto al DJ Regio Clown.

Esta noticia conmocionó al país por la forma en que se dieron los hechos, ya que los hallazgos han arrojado que el cantante estuvo en el lugar equivocado con la gente equivocada. Sin embargo, esta sigue siendo materia de investigación.

Adriana Salazar, mamá de B-King, ha sido una las más afectadas y a través de sus redes sociales ha compartido algunos detalles de lo que ha sido su proceso de duelo y también novedades sobre la tumba del artista.

Precisamente, la señora estuvo visitando estos días la tumba de su hijo y se llevó la sorpresa que ya le pudieron colocar la lápida que le mandaron a hacer con un mensaje especial en su honor.

Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano
Mamá de B-King mostró cómo quedó la lápida de su hijo. (Foto AFP e imagen de Freepik)

¿Cómo quedó la lápida del cantante B-King?

La mamá del artista reapareció tras varias semanas de silencio y se mostró dentro del cementerio donde reposa el cuerpo del artista.

Estamos aquí en el cementerio porque ya le pusieron la lápida a Byron, en medio de tanto dolor porque cumplió cuatro meses, entonces me alegra un poquito saber eso.

Adriana Salazar reveló que había estado bastante mal a nivel emocional en los últimos días porque se habían cumplido cuatro meses desde que su hijo había partido de este plano terrenal.

Sin embargo, aseguró que el tema de la entrega de la lápida de su hijo le daba una gota de felicidad en medio de tanto dolor, esto porque era una forma de rendirle un homenaje.

La reacción de Adriana al llegar a la tumba de su hijo y ver la lápida fue: "Quedó hermosa", mostrando su encanto por ver el resultado final de esta.

Eso sí, aseguró que todavía faltaba sembrarle unas matas a su alrededor para que quedara mejor y también destacó uno de los mensajes que le dejaron en la misma.

B-King vida eterna.


Semanas atrás, la hermana del cantante, Stefanía Agudelo, se había mostrado visitando la tumba de B-King, y en ese momento se llevó una sorpresa.

Stefanía mostró que en la lápida provisional que tenía la tumba de su hermano había una especie de vapeador de color dorado, algo que le llamó la atención y que expuso por redes sociales para encontrar a la persona que le había dejado este detalle a modo de homenaje a su hermano.

