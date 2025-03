En las últimas horas en La casa de los famosos Colombia se vivió un momento lleno de tensión con la llegada de un nuevo participante: Sebastián Arias Esparza.

Desde su ingreso, ha cautivado la atención de varios de los concursantes, no solo por su presencia, sino también por su atractivo físico. Este nuevo integrante parece haber encendido un conflicto de celos dentro de la casa, particularmente entre la pareja más estable del programa: Norma Nivia y Mateo Carvajal.

¿Mateo y Norma están celosos de otros participantes en La casa de los famosos?

Durante una conversación entre Norma y su amiga Melissa Gate, la actriz reveló una serie de emociones que podrían indicar que la relación con Mateo está pasando por su momento más delicado.

En medio de un intercambio entre risas, Norma expresó que se sentía ignorada y desplazada por su pareja, especialmente al ver que Mateo prefería bailar con otros participantes, como Yina, en lugar de con ella.

“Me dejaron ahí con el huevo y todos mirando, como si no existiera”, comentó, visiblemente molesta. Y añadió, “yo no me voy a enredar con el nuevo, pero sí me sentí mal cuando me dejaron de lado para bailar con Yina, mientras yo estaba aburrida y solo buscaba compañía”, refiriéndose a cómo Sebastián había empezado a atraer miradas en la casa.

Esta situación parece haber destapado una olla de presión de emociones no resueltas entre la pareja, en donde los celos juegan un papel fundamental.

¿Qué opina Norma Nivia del nuevo integrante de La casa de los famosos?

Mientras tanto, las discusiones sobre el atractivo físico de los nuevos participantes continúan en la casa, con algunas revelaciones que no pasan desapercibidas. En una conversación en la que se mencionó a Sebastián, Norma explicó que, aunque le parecía atractivo, no quería meterse en más problemas.

“No me parece mal, pero tampoco quiero crear conflicto, sobre todo cuando ya estoy comprometida”, expresó. Sin embargo, sus palabras estaban cargadas de tensión, pues se sentía incómoda con las miradas de los demás hacia el recién llegado.

La dinámica de La casa de los famosos Colombia parece estar cambiando con la inclusión de Sebastián. Aunque algunos concursantes intentan mantener la calma, las emociones están a flor de piel, y parece que las tensiones entre los participantes se incrementan a medida que avanza el reality.

El ingreso de Sebastián no solo reavivó los sentimientos de celos, sino que también dejó al descubierto la fragilidad de algunas relaciones. El tiempo dirá si estos conflictos se resuelven o si, por el contrario, el ambiente dentro de la casa se vuelve aún más complicado para los concursantes.