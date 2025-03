En La casa de los famosos Colombia, los espectadores tienen la oportunidad de ver en tiempo real todo lo que sucede dentro de la casa, gracias a la transmisión en vivo 24/7 que ofrece la aplicación oficial del Canal RCN.

Recientemente, una conversación entre Melissa Gate, Mauricio Figueroa, ‘La abuela’ y El ‘Flaco’ Solórzano generó revuelo, especialmente por las declaraciones que la creadora de contenido hizo sobre su relación con Yina Calderón.

Aunque en varias ocasiones Melissa ha dejado claro que tiene una enemistad con Yina Calderón, en esta ocasión sorprendió a muchos al afirmar que algunas de sus palabras no iban dirigidas específicamente hacia ella.

En medio de risas, Melissa aclaró que sus comentarios no siempre son tan directos como parecen: “Damas y caballeros. Yo a veces sí tiro comentarios que no necesariamente son para ella (Yina Calderón), son para cualquier otro que le caiga y obviamente le caen a ella. Por ejemplo, yo soy consciente, en esos días que yo dije hipócrita, yo no lo decía por ella, yo lo decía por Coco y ella se lo tuvo para ella”, expresó.

Lo que sorprendió aún más fue cuando admitió que, en ocasiones, los chismes dentro de la casa comienzan a tomar vida propia: “Así empiezan los chismes con él, no me acuerdo exactamente. No, pero usted es consciente. No entiendo nada de lo que este señor está diciendo, yo creo que ya el encierro le está haciendo daño”, agregó entre risas.

¿Cómo reaccionaron los televidentes a las declaraciones de Melissa Gate?

A raíz de estas declaraciones, los televidentes se sorprendieron y algunos comentaron que la relación entre Melissa y Yina parece haber mejorado, al punto de que Melissa incluso la defendió públicamente.

Este giro en su actitud ha generado especulaciones y emociones encontradas entre los seguidores del reality, quienes están atentos a cómo evolucionarán sus interacciones en el futuro.

