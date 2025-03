La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2025 está llena de sorpresas, y una de las revelaciones más impactantes llegó de la mano de Karina García.

La participante, quien había formado una de las parejas más comentadas con Marlon Solórzano, dejó claro en los últimos días que no tiene intenciones de esperar a nadie. Su declaración ha dejado a los seguidores del reality completamente sorprendidos.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Melissa Gate se acercará a Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia?

¿Karina decidió seguir con su relación con Marlon después de La casa de los famosos?

Karina y Marlon fueron una de las parejas más fuertes de la temporada. Durante varias semanas, se mostró la complicidad entre ambos, hasta que, por decisión del público, el deportista e influencer fue eliminado del programa.

Esta salida generó varias especulaciones sobre si Karina seguiría con su vínculo con Marlon o se abriría a nuevas posibilidades dentro del reality.

Durante una conversación con Melissa Gate, Karina se mostró firme en su postura: “No, no voy a esperar a nadie. Si te fuiste, es tu problema, no el mío. Yo soy soltera y lo que fue, fue”, afirmó rotundamente, dejando claro que no se dejaría llevar por promesas externas.

Artículos relacionados Moda La moda en La casa de los famosos Colombia: lo mejor y lo peor de la nueva temporada

Al escuchar estas palabras, Melissa dejó claro que su compañera no tiene intenciones de esperar a Marlon, quienes se habían hecho varias promesas en competencia “Aquí no vamos a esperar a nadie. Si te dejaste sacar, es porque no quisiste luchar por tu lugar. Yo no voy a quedarme estancada esperando por alguien”, agregó.

Este mensaje de Karina llega en un momento clave dentro de la competencia. Aunque al principio había una promesa de esperar a Marlon, parece que ha decidido que su vida en La casa de los famosos Colombia no debe depender de nadie más.

¿Karina se dará una nueva oportunidad en el amor en La casa de los famosos?

A medida que Karina sigue demostrando su carácter, los fanáticos se preguntan si se abrirá a nuevas oportunidades amorosas o si continuará enfocada en su juego. Lo que está claro es que no permitirá que la salida de Marlon le frene en su camino dentro de La casa de los famosos Colombia.

Para los que no quieren perderse ni un minuto de la acción, el Canal RCN ofrece su app oficial, donde puedes ver la transmisión en vivo 24/7. ¡No te pierdas ni un detalle de esta emocionante temporada!