Como todas las semanas, los participantes compiten en la prueba de beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia 2025. Esto se lleva a cabo por cuartos, es decir, agua y fuego se enfrentan con el objetivo de no ser castigados.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién es Laura González, la nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

¿En qué consistió la prueba de beneficio y castigo de la semana 9 en La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia va en su novena semana de competencia. La líder de estos días es Karina García, quien tuvo la facultad de reorganizar las habitaciones, lo que significa que algunos ya no compiten en el mismo equipo.

La prueba de beneficio y castigo de esta semana es llamada 'pochados a ciegas', la cual consiste en que dos participantes de cada equipo (agua y fuego) están en un campo de ponchados con los ojos vendados, mientras que el resto de su equipo se encuentra de un lado guiándolos; los participantes con los ojos vendados deben lanzar pelotas para sacar a sus contrincantes de juego.

Artículos relacionados Mateo Varela Hermana de Mateo Varela confesó por qué ignoró a Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Karina García se quejó del trato de Norma Nivia?

Se dio inicio a dicha prueba de 'ponchados a ciegas', así que hubo un momento en el que Karina García le pide a Norma Nivia que no se sobrepase, justo cuando la actriz le revisa la venda de los ojos a la influenciadora.

Resulta que Norma quiso asegurarse de que las vendas de sus compañeros del equipo contrario estuvieran bien para que no pudieran ver nada, así que se acerca a Karina. Ante esto, Karina le solicita que sea más delicada.

"Ay, pasito. No, pero tampoco tan duro Norma, ¿qué es eso? No, pero es que me estás apretando muy duro", pide Karina Norma.

Artículos relacionados Mateo Varela Ella es Lizbeth Cordero, exromance de Mateo Varela 'Peluche' de La casa de los famosos Colombia

¿Qué reacciones generó el trato de Norma Nivia a Karina García en La casa de los famosos 2025?

La actriz le justifica a la influencer que la venda estiraba, razón por la que por eso la aprieta. Enseguida, El Jefe le pide a Karina que no se suba la venda, así que Norma vuelve para revisar, pero se le nota la inconformidad por la queja de la modelo paisa.

Por su parte, los internautas no dudaron en reaccionar con posturas como: "A Norma se le nota la rabia", "No apoyo a Karina, pero norma se pasó", "Uy, no, Norma", "Karina todo le afecta".

La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital, sigue el reality descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.