Norma Nivia se sentó a charlar con La Abuela luego del posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2025. Aunque la actriz había manifestado que le iba a decir de todo a la más mayor del reality, cambió de opinión y no lo hizo. Sin embargo, luego de esto, las dos participantes contaron lo que piensan la una de la otra.

Norma se reunió con La Abuela, puesto que en el brunch la creadora de contenido criticó a la actriz. A partir de ello, nació una inconformidad que, por lo visto, ya quedó solucionada.

De acuerdo con la artista, era necesaria la conversación debido a que La Abuela la tildó de "doble cara" y para ella eso no es así.

Luego de esto, la actriz le juró a la influencer que ella no es doble cara, solo que su forma de celebrar o actuar a veces es malentendida y por eso puede que varias de sus actitudes no sean del agrado de los demás.

"Lo que pasa es que yo sí tengo la capacidad de soltar y de no quedarme con resentimiento... Yo decía, pero La Abuela por qué decía eso de mí... Yo me le iba a parar a usted en el posicionamiento para que me dijera esto, pero la verdad no me le pare porque no quiero que usted se vaya", aclaró Norma Nivia en el baño de La casa de los famosos.