La casa de los famosos Colombia no deja de ser mencionada en redes sociales, especialmente porque cada semana un participante le dice adiós al reality y, por ende, todos buscan asegurarse una semana de salvación.

Uno de los participantes que se ha visto beneficiado en reiteradas ocasiones es el actor Camilo Trujillo, quien ganó la salvación de la sexta semana y, por ello, continua tranquilamente en La casa de los famosos 2025.

Aparte de los participantes, los familiares y amigos de cada uno toma relevancia. En efecto, fue invitada al matutino de Buen día, Colombia, la señora Luz Stella Pineda, para hablar sobre su hijo Camilo Trujillo.

De acuerdo con la mamá de Camilo Trujillo, es fiel televidente del reality del Canal RCN y, por lo tanto, está concentrada a todo lo que le pasa a su famoso hijo, inclusive el tema de que al actor le gusta la influenciadora Karina García.

Para la señora Luz Stella, el gusto de su hijo por Karina no es el más propicio y comentó su postura. En resumidas palabras, remarcó que no quisiera a la modelo paisa de nuera.

"Yo pensaba. Dios mío, Cami, no te metas con ella. Esa niña no me gusta, muy mostrona. Que no se meta con esa niña", aseguró la mamá de Camilo Trujillo.