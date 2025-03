Una de las mujeres influencers que están dando mucho para hablar por estos días es Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro de La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados Yaya Muñoz ¡En shock! Así reaccionó Yaya Muñoz al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

¿Por qué Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, está siendo criticada?

La joven creadora de contenido se encuentra en el centro de las críticas por cuenta de unas palabras que le dio a Yaya Muñoz, la más reciente eliminada de La casa de los famosos, pero no habría sido tan directa como muchos de los seguidores de Emiro lo esperaban.

A partir de ello, en las plataformas digitales Karola comenzó a ser tachada. Por lo tanto, la mejor amiga del popular influencer de la costa relató que en sus planes no estaba hablar de La casa de los famosos Colombia, pues es consciente del impacto que esto puede generar al ser el reality del Canal RCN tendencia.

"La casa de los famosos tiene un mes y una semana, y hace menos de un mes yo no hablaba nada al respecto porque estaba viendo y analizando lo que conlleva hablar de eso. Porque si tú hablas, van a estar los que no están de acuerdo contigo", expresó Karola.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Cuándo va a ingresar el nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2025? Revelaron fecha

¿Cómo se sintió Karola al hablar de La casa de los famosos Colombia 2025?

Karola lanzó álgidas palabras, pues, dio a entender que cuando se presentan las diferencias, pueden llegar hasta "acribillarla" y eso le da miedo.

Es decir, se refirió al tema de que hay individuos que no comprenden que La casa de los famosos es un reality para entretener, y ven el programa tomándoselo a título personal.

La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia en redes sociales.

Artículos relacionados Juliana Calderón Hermana de Yina Calderón se despachó contra mejor amiga de Emiro: "Conveniente"

"Entonces, que agarren las cosas con uno y le vayan a hacer un daño... Te lo juro, miedo... Yo al principio no hablaba ni me pronunciaba sobre el tema, pero me at4caron porque yo era la peor mejor amiga del planeta", confesó la mejor amiga de Emiro Navarro de La casa de los famosos.

Por ende, hay quienes especulan que si Karola no habla es porque no se está viendo el reality en vivo, inclusive, hasta dijo groserías. En consecuencia, la influenciadora relató que cuando empezó a hablar más la acribillaron porque varios no comparten su opinión y eso es "horrible", finalizó.

¡La casa de los famosos Colombia es el reality más visto en redes sociales en el país, se puede disfrutar descargando gratis la app de Canal RCN! Clic aquí.