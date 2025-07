Michelle y Caterin Escobar tienen diferencias en MasterChef Celebrity: "No me escucha"

Las actrices Michelle y Caterin Escobar tuvieron algunas diferencias en MasterChef Celebrity durante el reto de este 29 de julio.

Durante el reciente reto en MasterChef Celebrity, las celebridades fueron divididas en equipos para lograr salvarse de obtener delantal negro.

El primer equipo se conformó con los participantes que portaban delantal blanco: Mario Alberto Yepes, Patty, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Pinchingo y David Sanín.

Posteriormente, Carolina Sabino y Julián Zuluaga, quienes tenían el pin de inmunidad, eligieron estratégicamente a los integrantes de sus equipos entre los demás participantes en riesgo.

La misión consistió en preparar tres hamburguesas, cada una adaptada al gusto de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Por regla, solo dos integrantes de cada grupo podían estar en la estación de cocina al mismo tiempo. Aunque estaba permitido hacer relevos, todos los equipos optaron por mantener su formación inicial.

Cerca del cierre del tiempo asignado, Claudia Bahamón les ofreció una extensión de 10 minutos si aceptaban hacer un relevo en sus estaciones. Finalmente, todos los equipos aceptaron la condición para intentar mejorar sus platos antes de la evaluación.

En dicho revelo, Michelle y Caterin Escobar del equipo naranja liderado por Julián Zuluaga y Violeta Bergonzi, tuvieron que cocinar los últimos minutos juntas, pero ante la presión tuvieron algunas diferencias.

Mientras las dos cocinaban, Michelle sintió que Caterin la mandaba todo el tiempo. En un momento decidió preeguntarle a Caterin por qué no le agregaban salsas, a lo que ella respondió que los chefs indicaron que no les pusieran tantas salsas, generando desacuerdo entre ambas.

"Caterin no me escucha, yo siento que las hamburguesas quedaron simples. Aquí básicamente toca hacer las cosas a su manera porque para ponerme a pele*r me da mamera", dijo.