Las actrices Michelle y Luly Bossa tuvieron algunas diferencias a la hora de cocinar juntas en el reto creativo de este martees 1 de julio en MasterChef Celebrity.

Las celebridades debían trabajar en pareja para el reto creativo y preparar un plato de alta cocina con el que debían cautivar el paladar de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La elección de las parejas fue libre y ambas celebridades quedaron juntas; sin embargo, Michelle señaló que sintió que Luly no quería cocinar con ella.

En medio de su preparación de un salmón, este no les estaba quedando como deseaban, por lo que, la exreina tuvo un momento de tensión.

"No sé hasta donde uno el juego lo puede llevar, la adrenalina, el estrés cómo se maneja, el dispar* del cortisol, me parece que esa es una vaina que hay que tener en cuenta porque sí estamos en una entrega donde todo el mundo está comprometido, pero no sé qué tan conveniente pueda ser eso", dijo Luly.