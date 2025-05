Karina García continúa presente en La casa de los famosos Colombia pese a haber sido eliminada el pasado domingo 11 de mayo. Pues Melissa Gate sorprendió al cantar su icónica canción junto a Emiro Navarro, pese a que no tenía una buena relación dentro del reality.

Melissa Gate cantó canción de Karina García en Lacasa de los famosos Colombia y así le fue

Aunque Karina García fue eliminada hace casi una semana de La casa de los famosos Colombia, su presencia sigue muy viva dentro del reality.

Esta vez fue Melissa Gate quien sorprendió al interpretar la icónica canción que Karina solía cantar sobre sus múltiples apariciones en la placa de nominados.

Melissa Gate sorprendió a todos cantando canción de Karina García en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

"Yo no hago caso Soy Karina García y todos quieren mi c*lazo. No me lo niegues yo no tengo remplazo, en La casa de los famosos la más ch*mba de medallo", entonó Gate, acompañada de Emiro Navarro.

Lo curioso de este momento es que Gate hizo parte de los participantes que hicieron campaña para que Karina García fuera eliminada del afamado relity y quien en repetidas ocasiones expresó su descontento hacia el comportamiento de la influenciadora.

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos al escuchar a Melissa cantar una canción de Karina?

El inesperado momento ocurrió mientras los participantes que aún permanecen en La casa de los famosos Colombia estaban reunidos en la sala por orden de El Jefe. Sus reacciones no se hicieron esperar.

Algunos aprovecharon para hablar sobre las recientes palabras de Karina en su regreso, cuando advirtió que uno a uno iría saliendo de la competencia, conectando ese mensaje con la salida de Yina Calderón.

Melissa Gate cantó canción de Karina García en La casa de los famosos y todos reaccionaron. (Foto Canal RCN).

Lo cierto es que el gesto de Melissa no pasó desapercibido en redes sociales, donde algunos lo tomaron con humor y otros lo vieron como una clara indirecta. Incluso fuera del juego, Karina sigue dando de qué hablar.

Por lo pronto Karina se encuentra retomando su vida real junto a su familia y amigos cercanos, pues ya se le ha podido compartir diversos contenidos a través de sus redes sociales.