Yina Calderón fue eliminada de La casa de los famosos Colombia y, tras su salida del reality, se enteró de la sentencia contra Epa Colombia, quien actualmente está privada de la libertad. La polémica influenciadora recibió en exclusiva un emotivo mensaje por parte de la empresaria.

¿Cómo tomó Yina Calderón la sentencia de Epa Colombia tras salir de La casa de los famosos?

Una vez salió de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón tuvo sus primeras entrevistas en televisión, una de ellas en la mañana de este jueves 15 de mayo en Mañana Express en donde le revelaron la noticia de que Epa Colombia se encuentra privada de la libertad a causa de los delitos cometido en 2019.

Calderón no pudo evitar romper en llanto al no entender cómo la empresaria había sido privada de su libertad cuando, según ella, ya había pagado el delito cometido. Además, no dudó en destacar lo buena mujer que es la influenciadora.

“Cómo la van a meter a la cárcel por algo que ella ya pagó. Ella no es una delincuente”, aseguró.

Además, recordó que durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia se llegó a preguntar el por qué Epa Colombia no la había ido a apoyar en el reality.

“Muchas veces la esperé en el reality que fuera a gritar y yo no entendía por qué no iba”.

¿Cuál fue el mensaje de Epa Colombia a Yina Calderón tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Horas después de enterarse de la noticia de que Epa Colombia estaba en la cárcel, Yina Calderón recibió en exclusiva un emotivo mensaje enviado por la empresaria desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

"Amiga, te veo y te apoyo muchísimo. Te quiero demasiado, pues aquí estoy pagando una condena, y estoy juiciosa".



Aunque la influenciadora recordó cómo era su relación con Yina Calderón resaltó que su amistad con la polémica influenciadora creció luego de que quedó en embarazo. Destacó además su participación dentro La casa de los famosos Colombia ya que pese a estar privada de la libertad tenía acceso a la televisión.

"Muchas de acá apoyan a Yina. Ella es muy inteligente y muy estratégica, ella sabe mover a las personas y sabe jugar con las mentes de las personas", aseguró.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al mensaje de Epa Colombia?

Yina Calderón no pudo evitar romper en llanto al ver la situación de Epa Colombia y el emotivo mensaje que le envió: "no es justo que mi amiga esté allá", aseguró.

"Pasa a un segundo plano el reality cuando sales y una amiga está en la cárcel. Epa Colombia es una persona que trabaja honradamente, que le tocó levantar a su familia. Cometió un error, pero no es una mala persona", comentó Yina entre lágrimas.