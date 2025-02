La influenciadora Melissa Gate habló de lo difícil que fue para ella tener un embarazo adolescente tras haber quedado embarazada a los 15 años.

En conversación con el actor Mauricio Figueroa, la creadora de contenido habló de lo complejo que fue para ella haber quedado en embarazo a tan temprana edad.

La paisa confesó que ella quedó cautivada con el padre de su hijo desde que lo vio en el colegio en el que estudiaba y le mintió en su edad, asegurándole que tenía 15 años cuando en realidad tenía 13 años.

Duraron dos años de novios cuando ella a los 15 quedó en embarazo de su hijo Juan José, quien actualmente tiene 18 años.

“Yo cuando quedé embarazada estaba muy asustada porque yo no sabía qué iba a ser, yo no estaba preparada ni física ni psicológicamente para tener un bebé y yo estaba en el colegio y lo primero que se pasaba por la cabeza era abo*** y yo le dije que yo no quería y él me dijo que lo tuviera que si algo pasaba él se iba a hacer cargo”, señaló.