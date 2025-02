La influenciadora Melissa Gate abrió su corazón y contó qué ocurrió con el padre de su hijo Juan José, quien hace pocos días la visitó en un ‘Congelados’ en La casa de los famosos Colombia, producción que puedes ver 24/7 por medio de la aplicación del Canal RCN.

¿Por qué Melissa Gate terminó su relación con el padre de su hijo?

En conversación con el actor Mauricio Figueroa, la creadora de contenido le contó cómo fue su ruptura con el padre de su hijo.

“Estábamos mal, ya nos estábamos dando mala vida. En esa época mat*n al hermano de mi pareja y por cuestiones de seguridad deciden irse a vivir a Estados Unidos y ahí es cuando me toca decidir si irme con ellos o quedarme acá, y ahí decidí quedarme porque yo no me iba a ir con un hombre que no me trataba bien solamente por mantener la fachada de un matrimonio de que todo está muy bien y perfecto y decidí quedarme en Medellín tratando de hacer lo que pudiera”, confesó.

Debido a la situación le dieron a elegir al pequeño, que en ese momento tenía ocho años de edad, con quién se quería quedar y este optó por irse con su papá a Estados Unidos.

“Él me pidió perdón y me rogó que volviéramos, pero yo a él le dije que yo ya no sentía nada por él y que con sus cosas mi amor había muert*. Yo lo dejé de querer por todas las cosas feas que me hizo porque realmente me hizo mucho daño, pero fue mi gran amor”, agregó.

Explicó que, cuando el hermano falleció ella ya estaba pensando en dejarlo, pero debido a la situación por la que estaba atravesando decidió quedarse a su lado para apoyarlo en ese momento.

¿Por qué Melissa Gate estuvo incomunicada con su hijo mucho tiempo?

Indicó que, cuando dividen caminos comenzó a tener problemas porque su pareja la alejó de su hijo.

“Ellos se van y ahí empiezan los problemas porque él no me pasaba las llamadas con mi hijo, me empieza a hacer la vida imposible. Yo intenté viajar, pero me negaban la VISA”, añadió.

Además, incluyó que la familia de él lo llenó de críticas hacia ella asegurando que ella había abandonado a su hijo.