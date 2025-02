Melissa presumió el regalo de su hijo y lanzó pulla a Yina

El pasado martes 11 de febrero, Melissa Gate fue sorprendida con la visita de su hijo Juan José durante la actividad de Congelados en La casa de los famosos Colombia. La influenciadora recibió un tierno obsequio de su parte, que no dudó en presumir ante los demás participantes. Además, aprovechó el momento para lanzarle una pulla a Yina Calderón, quien días atrás la había acusado de haber abandonado a su hijo.

Además de emocionarse con la visita de su hijo Juan José en La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate recibió un tierno obsequio de su parte: un llamativo oso de felpa que contenía un mensaje de voz muy especial. El joven, quien actualmente vive en Estados Unidos con su padre tras la decisión de Melissa de ceder su custodia para brindarle una mejor calidad de vida, grabó unas palabras exclusivas para su madre.

El mensaje del oso decía: "Mamá, te amo, te adoro y quiero que sepas que mi corazón y apoyo siempre van a estar contigo".

Durante el after con Karen Sevillano, quien actualmente es cómplice del líder invisible (La Abuela) en La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate aprovechó para enviar un contundente mensaje y, de paso, lanzarle una pulla a Yina Calderón. Esto ocurrió luego de que la influencer afirmara que su hijo no la quería y que lo había abandonado.

"No tengo palabras para decirlo, porque para mí, mi hijo es todo. Y pues tú sabes que la gente a veces no conoce mi historia y le gusta hablar lo que no es y toda la vida me he enfrentado a comentarios de personas que me juzgan, me critican, o incluso se atreven a opinar de cosas que no saben cómo incluso afirmar que mi hijo no me quiere o que soy una mala madre", expresó Melissa.