Yina Calderón hizo fuerte confesión que involucra a Melissa

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales, esta vez por una preocupante confesión de Yina Calderón. Durante una conversación con La Jesuu, la polémica influenciadora reveló que había enviado a dos hombres a darle “un susto” a Melissa Gate, con quien mantiene una fuerte enemistad dentro y fuera del reality.

La confesión de Yina Calderón sobre ‘intimidación’ a Melissa Gate que dejó a todos en shock

Durante una conversación con La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón hizo una revelación inesperada que sorprendió a los internautas. Todo surgió cuando La Jesuu le aseguró que no creía que ella fuera capaz de hacerle daño a alguien. Sin embargo, la influenciadora no tardó en responder con una confesión que dejó a más de uno boquiabierto.

“Uno tiene que tenerle miedo a la gente que no habla, a esa gente que va por le mundo ofreciéndole b*la a uno. Usted (Yina) no es bandida, usted no es capaz de pegare un t*ro a nadie”, Manifestó La Jesuu mientras hablaba con Yina.

A raíz de las palabras de La Jesuu, Yina confesó que antes de entrar al reality había enviado a dos hombres al hotel donde se hospedaba Melissa Gate en Bogotá para que la "asustaran", y que de ahí surgían los constantes comentarios de Gate hacia ella.

“Es que ella me lo dice es porque yo le mandé a unos manes al hotel donde ella se estaba quedando en Bogotá para que le pegaran un susto (Risas); pero yo soy tan *** que dije: asústenla, pero no le vayan a hacer nada”, afirmó Yina entre risas.

Internautas reaccionaron a la impactante confesión de Yina Calderón sobre Melissa Gate

El clip de la conversación entre Yina Calderón y La Jesuu se volvió viral en redes sociales, generando una ola de reacciones. Muchos usuarios criticaron duramente la actitud de Yina, señalando que "esto es gravísimo, y luego viene a hacerse la víctima. ¡Qué miedo esta mujer! Hasta Sofía tuvo razón y nadie le creyó".

Otros destacaron que su comportamiento hacia Melissa Gate "no es una broma", mientras que algunos incluso compararon la situación con otras polémicas recientes, afirmando que "con esa actitud, Yina parece querer hacerle compañía a Epa".