El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los participantes del top 6 con una sorpresa por parte de sus familiares.

Melissa Gate recibió una caja sorpresa por parte de su mamá, la cual tenía su desayuno favorito y una emotiva carta.

En la carta, la mamá de Melissa Gate le expresó lo orgullosa que estaba de ella por su participación en La casa de los famosos Colombia y lo que ha logrado hasta el momento.

Asimismo, le aseguró que su papá y toda su familia no se perdían el reality del Canal RCN todas las noches para verla, por lo que le hizo una petición, que no peleara y discutiera más en esta etapa de la competencia.

Melissa Gate se mostró conmovida con las palabras de su mamá y también con el especial desayuno que le envió para recordarle su hogar en Medellín.

¿Cuál fue el mensaje que Melissa Gate le envió a su mamá desde La casa de los famosos Colombia?

Tras este emotivo momento en el que cada uno leyó las cartas de sus familiares, Melissa Gate decidió hablar frente a la cámara para agradecerle al Jefe y a su mamá por el detalle.

Melissa Gate le expresó a su mamá que se sentía muy feliz por haber recibido ese detalle en este punto de La casa de los famosos Colombia y por eso, le aseguró que ya quería verla de nuevo.

Ya quiero salir para que vayas a la casa y me consientas, me hagas frijolitos, y me hagas todo. Te quiero mucho mami, te amo.