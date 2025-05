El actor Fernando Solórzano y su esposa Lorena Altamirano se han apoderado de las tendencias en las últimas horas por un video que anunciaba el supuesto embarazo de la actriz.

'El flaco' Solórzano tras su salida de La casa de los famosos Colombia se reencontró con su pareja, la actriz Lorena Altamirano, quien le tuvo una emotiva bienvenida tras cuatro meses sin verse.

Tras su reencuentro, la pareja se vio sorprendida por un rumor que empezó a surgir en redes sociales en donde se hablaba que la pareja estaba esperando su primer hijo, esto por un video de Lorena.

Ante este rumor, Lorena Altamirano decidió romper su silencio y compartir un video en su cuenta de TikTok para aclarar si era cierto o no el rumor de su embarazo, empezando con una curiosa frase.

La actriz Lorena Altamirano aseguró que se habían enterado de un video suyo que había sido compartido en redes sociales en donde se anunciaba que estaba embarazada.

Según la esposa de 'El flaco' Solórzano se dio cuenta del origen de ese video en una cuenta de TikTok que ya tenía miles de visualizaciones y comentarios. Lorena, aclaró que habían sacado de contexto un video que ella había compartido.

El video aseguraba que ella tenía tres meses de embarazo y que le había dado la noticia al actor tras salir del reality del Canal RCN.

Sin embargo, para tristeza de los seguidores de la pareja esta noticia es mentira, ya que la actriz aseguró que no está embarazada y que lo que más le sorprendió fue ver todo lo que le decían.

Obviamente que no estoy embarazada, lógico que no .

Lorena Altamirano aseguró que se había sorprendido por cómo algunas personas en vez de alegrarse por la noticia, empezaron a juzgarla a ella y a poner en tela de juicio su fidelidad al actor.

Lorena expuso comentarios como: "Las matemáticas no me dan", "¿quién es el papá" o "está sin él cuatro meses y tiene tres meses de embarazo". Comentarios que la actriz catalogó como ofensivos y sin sentido.

Sin embargo, la actriz aseguró que por el momento no tienen planeado tener un bebé con el actor y dejó claro que en su ausencia fue la mujer más juiciosa del mundo. Por eso, pidió que no la metan en chismes.

Claramente, no estoy embarazada de quién, como no, lógico que no. Más fiel, más juiciosa no puede ser. No me metan en chismes, bochinches y menos de embarazo.