Yina Calderón tras su salida de La casa de los famosos Colombia se enteró de la situación legal de su amiga Epa Colombia, algo que la derrumbó y la hizo ponerse como prioridad reencontrarse con ella.

Yina Calderón ha dejado claro desde su salida del reality del Canal RCN que su prioridad es encontrarse con su amiga Epa Colombia, sin embargo, este anhelado reencuentro no se ha dado.

La influenciadora recientemente les contó a sus seguidores que tenía según ella todo listo para ir a visitar a su amiga a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, pero al final se llevó la mala noticia que no se le permitió el ingreso.

Iba de salida a la cárcel El Buen Pastor, pero no me permitió el ingreso

Yina contó que pese a que se encuentra recuperándose de una delicada operación, había hecho el esfuerzo por ir a visitar a su amiga Epa y al últiimo momento recibió un correo que le expresaba que su solicitud había sido rechazada.

Me levanté súper temprano porque ibamos a la cárcel, ya se me había aceptado el permiso para visitar a Epa, pero no sé qué pasó al último momento.