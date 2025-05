Antes de la eliminación de Camilo Trujillo, la modelo paisa Karina García abandonó La casa de los famosos Colombia 2025 después de haber visitado el reality por dos días.

La visita de Karina causó molestia, pues fue notorio que participantes como Melissa Gate y La Toxi costeña no la querían ver. Sin embargo, tuvieron que aguantar debido a que el mismo Jefe invitó a la paisa a que estuviera en el brunch.

Precisamente, en el brunch hubo altercados entre Melissa y Karina, así que Yina Calderón, quien ya fue eliminada, pero es de las más fieles televidentes del reality del Canal RCN, no dudó en opinar.

Resulta que Melissa le dijo a Karina que era "fea", luego de que la modelo le insinuó que no comprende el cambio repentino de actitud que tuvo con ella.

Yina Calderón, caracterizada por ser una mujer polémica que habla sin escrúpulos, arremetió en contra de Melissa Gate, pero también aprovechó la oportunidad para criticar a Karina García.

De acuerdo con la empresaria de fajas, no apoyó que Melissa tildara de "fea" a Karina debido a que justificó que eso no es así; de hecho, catalogó a su examiga como una dama femenina y delicada.

"Ustedes saben que yo soy terriblemente cruel. La Melissa no tenía que decirle fea a Karina porque la Karina no es fea, eso sí es una mentira; es más feita Melissa, lo que es, y eso que a mí me cae bien Melissa, pero la Karina fea no es", expresó Yina Calderón.