Andrés Altafulla es de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que ya ingresó al Top 6. El costeño lo logró luego de haberle robado el poder de salvación a la líder de la semana, La Toxi costeña.

Altafulla está siendo mencionado de manera reiterada en la producción de convivencia por su forma de ser, ya que lo están catalogando como un hombre sencillo y con valores de familia. Precisamente, su mamá, la señora Ross Blanco, fue entrevistada respecto a la participación de su hijo en el reality del Canal RCN, siendo uno de los temas en la charla los tratos que recibió por parte de Yina Calderón.

Mientras estuvieron juntos en el reality, hubo un momento en el que Yina Calderón y Altafulla tuvieron diferencias. Sin embargo, el foco recayó en los reiterados malos tratos de la empresaria al cantante, así que la mamá del costeño se pronunció.

En conversación con la propuesta 'Jeiminson TV', la señora Ross dio a conocer lo que piensa de Calderón y lo sintió al ver a su hijo teniendo diferencias con la polémica influenciadora.

De acuerdo con la mamá de Altafulla, no le gustó ni un poco la forma de ser de Yina con su hijo, puesto que hay maneras de comunicar las cosas y la señora se afectó.

"Para una madre los hijos son los hijos, es lo primero. Duele mucho y sobre todo que no es así, no es la verdad. Ella (Yina Calderón) no sé por qué hablaron tantas cosas de Andrés y todavía lo siguen hablando... Se meten mucho, no sé si es por la envidia, como dicen, por rabia", confesó la mamá de Altafulla.