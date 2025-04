La casa de los famosos: Melissa dio su opinión sobre Manelyk

Aunque nunca se han cruzado en persona, Melissa Gate no dudó en dar su opinión sobre Manelyk González, quien ocupó de manera temporal su lugar en La casa de los famosos Colombia, mientras ella lo hace en La casa de los famosos All-Stars.

¿Qué opina Melissa Gate de Manelyk González tras su intercambio en La casa de los famosos Colombia y All-Stars?

En conversación con Caramelo, participante de La casa de los famosos All-Stars, Melissa Gate se sinceró sobre lo que opinaba de Manelyk González. La influenciadora colombiana aseguró que, aunque no se conocían en persona era fan de ella, pues la seguía en redes sociales y conocía su trayectoria en realities.

Gate destacó diversas cualidades de la influenciadora mexicana pues considera que tiene una personalidad muy llamativa que se complementaba perfectamente con su atractivo físico.

“Ella me cae muy bien, pues me parece muy divertida. Yo la sigo a ella en redes, la conozco de otros realities, ella también es chica reality. Me encanta la personalidad de ella, es así toda que no se deja tampoco de nadie. Ella es divina, ella me encanta, es super chévere, ella hacía mis TikToks también. Soy fan de ella, físicamente me parece atractiva, linda y con personalidad. Me hubiera gustado conocerla”.

Melissa Gate sorprendió con lo que dijo de Manelyk en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Y es que, aunque no han compartido convivencia directa, sí existe una admiración genuina por parte de la influenciadora colombiana. Y aunque los caminos de ambas solo se han cruzado a la distancia entre una edición y otra, muchos fans ya se ilusionan con verlas juntas en un futuro proyecto.

¿Cuándo regresarán Manelyk González y Melissa Gate a sus respectivas casas de los famosos?

Manelyk González y Melissa Gate intercambiaron sus lugares en La casa de los famosos Colombia y La casa de los famosos All-Stars el pasado lunes 7 de abril, y desde entonces han ocupado sus nuevos puestos en la competencia. Sin embargo, muchos se preguntan hasta cuándo durará este intercambio.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que ambas participantes regresarán a sus respectivos realities, pero lo que sí es seguro es que su participación ha dado mucho de qué hablar.