La etiqueta de Manelyk a Norma que causó revuelo

Este miércoles 9 de abril los famosos se enfrentaron una vez más al polémico juego de las etiquetas en donde la participación de la influenciadora mexicana Manelyk González le dio un giro bastante inesperado. La mujer decidió ponerle una etiqueta a Norma Nivia que sorprendió a los participantes.

El juego de las etiquetas de La casa de los famosos Colombia consiste en que cada participante debe tomar de manera aleatoria una etiqueta y asignársela al famoso que consideren que los define. En esta ocasión, la dinámica contó con la participación de Manelyk González, la influenciadora mexicana que llegó de La casa de los famoso All-Stars al cambiar su lugar con Melissa Gate de manera temporal.

Vale la pena destacar que la reconocida mujer tan solo lleva un día dentro de la competencia, por lo que muy poco conoce a los participantes. Sin embargo, ha podido hacerse una idea de algunos de ellos por la forma en la que fue recibida durante su llegada al reality.

Durante la dinámica Manelyk González tuvo que poner etiquetas a los participantes y sorprendió al asignar una de ellas a Norma Nivia y explicar la razón por la que lo hacía. Y es que resulta que para ese momento la actriz ya contaba con dos etiquetas bastante hostiles, siendo estas “manipuladora y lambona”, por lo que la influenciadora mexicana quiso equilibrar un poco el asunto.

De esta manera, Manelyk afirmó que al no poder asignarle la etiqueta de ‘tierna’ a su mejor amiga, se la pondría a Norma para que tuviera algo positivo en la actividad.

“A mí BFF obviamente no se la puedo dar, así que… Uy, yo qué sé. Ok, vamos a ayudarle un poco a Norma, porque está como medio… que no creo mucho, pero ahí te va una flor, o sea, para medio apaciguar que eres manipuladora y lambona, pero tierna”, manifestó Manelyk ocasionando risa en Norma Nivia.