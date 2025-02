Yaya Muñoz protagonizó una escena contra Melissa Gate luego de que la paisa la mandó a placa de nominación y salvó a Emiro Navarro.

Según Yaya, lo que hizo Melissa demostró que ella sería una mujer "falsa", a la vez que arremetió con otras más palabras para la creadora de contenido paisa.

Terminada la Gala, Melissa se dirigió frente a una de las cámaras 24/7 del reality del Canal RCN y junto a su amiga Norma Nivia detalló que ella no siente que sea falsa, a la vez que expuso sus razones por las que se fue en contra de Yaya Muñoz.

Melissa Gate aseguró que a ella no le cae la etiqueta de que es "falsa", pues la gente del exterior, es decir, el público, no ha llegado a las afueras de La casa de los famosos Colombia a gritarle despectivamente, sino que lo que le han manifestado es que la aman y apoyan.

La paisa confesó que el mensaje que le llevaron a Emiro, de que se alejara de algunas participantes, especialmente Yaya, se lo tomó de manera personal.

"Algo en ella (Yaya Muñoz) la verdad no me cuadraba. Primero, antes de entrar acá me tiró diciendo que no me soportaba y que me iba a hacer la vida imposible, y después formal de la nada. Entonces, yo no sabía si me estaba hablando por estrategia o no sé por qué, la verdad", expresó Melissa Gate.