La Jesuu salió de La casa de los famosos Colombia 2025, fue eliminada por el público y ya retomó su vida en el exterior.

Tan pronto tuvo su celular en las manos, Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, demostró que si bien es cierto que ya no participa en La casa de los famosos, va a seguir conectada al reality de la vida en vivo. Esto porque reaccionó en el momento exacto en el que Melissa Gate salvó a Emiro Navarro y puso en la placa a Yaya Muñoz.

¿Quiénes quedan del team de las chicas fuego en La casa de los famosos Colombia 2025?

La Jesuu no ocultó para nada la alegría que le dio ver a Yaya Muñoz en la placa de nominados. A partir de ello, demostró que no tiene ninguna afinidad hacia la presentadora, pero lo que más asombró es que se encuentra apoyando a una chica fuego de quien días atrás dijo que no confiaba.

Mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia, La Jesuu hizo parte del team chicas fuego, ahora conformado por Yina Calderón, Lady Tabares, La Toxi costeña y Karina García.

¿Cómo se despidió La Jesuu de las chicas fuego afuera de La casa de los famosos?

Afuera del reality, La Jesuu solo les comunicó un mensaje a La Toxi y Lady, recalcándoles que las puertas de su hogar estaban abiertas para ellas. Por el lado de Karina y Yina, se quedó callada y ni las determinó.

La Jesuu cuando salió de La casa de los famosos.

Pese a lo anterior, sorprendió el hecho de que La Jesuu manifestó su apoyo hacia La Toxi Costeña, como era de esperarse, y sumó a nada más y nada menos que a Karina García.

¿Cómo La Jesuu reveló que su team va a votar por Karina García en La casa de los famosos 2025?

Sí, como se mencionó, La Jesuu se encuentra apoyando a Karina cuando hace poco había comunicado que no confiaba para nada en ella e incluso aseguró que se involucró en un problema de la modelo que no le convenía a ella y por eso, en parte, la eliminaron.

A través de una historia en Instagram, La Jesuu compartió lo siguiente: "Team La Jesuu vota por La Toxi y Karina".

Así las cosas, se supone que esto lo estaría haciendo Valentina buscando que Yaya Muñoz sea la eliminada, pero el público es el que tiene la última palabra.

