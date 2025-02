La Jesuu ya llegó a Cali, luego de que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo, antes de arribar a su ciudad natal estuvo dando una serie de entrevistas por cuenta de su participación en reality de la vida en vivo.

Precisamente, uno de los espacios en donde la reciente eliminada de La casa de los famosos habló fue la emisora La Mega, allí reveló que se siente tranquila de su paso en el juego, se refirió al susto de que pensó que estaba en embarazo y también sobre Epa Colombia.

Sí, uno de los primeros temas de los que La Jesuu se enteró en el exterior fue de la condena de la empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

A la joven emprendedora le decretaron cinco años de prisión por haber contribuido en el daño de una estación de TransMilenio, pero es algo que los famosos no saben debido a que eso sucedió días después del estreno del reality.

Lo sorpresivo es que Epa Colombia es amiga de Yina Calderón, quien sigue participando en La casa de los famosos y tuvo una buena relación con La Jesuu.

Por primera vez, Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, reaccionó a la condena de Epa Colombia y no pudo evitar mencionar a Yina Calderón.

"Me comentaron ayer... Dios mío, a ella (Yina Calderón) le va a dar muy duro el día que salga y se dé cuenta, porque ella tiene otra expectativa. O sea, pues es que igual, yo no me hubiese imaginado nunca", fue la declaración de La Jesuu tras saber que Epa Colombia se encuentra en la cárcel.