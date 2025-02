Hace poco, La Jesuu fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. Se trató de una eliminación que produjo diferentes reacciones, ya que se tenía el imaginario de que la influencer caleña iba a avanzar más en el reality de la vida en vivo.

El público de La casa de los famosos es el que tiene el poder de decisión, así que le dieron pocos votos a La Jesuu y eso hizo que no pudiera continuar en el formato de convivencia del Canal RCN.

Tras su salida, Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, empezó a llevar a cabo una gira de medios para hablar sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos 2025 y algunas situaciones que generaron preocupación, como, por ejemplo, el día en el que la caleña pensó que estaba en embarazo.

Toda una película fue la que se vio en La casa de los famosos cuando La Jesuu dio a entender que podría estar esperando a un bebé en el reality. Entonces, en una reciente entrevista con la emisora La Mega, la más nueva exparticipante de la casa dio detalles de por qué se presentó este hecho.

De acuerdo con La Jesuu, lo que sucedió realmente es que ella tuvo un altercado con su ciclo menstrual, ya que llevaba dos meses con irregularidades en su organismo. En consecuencia, a principios de febrero, pasado los primeros días en La casa de los famosos, notó que la situación no cambiaba.

"No llegó en diciembre, no llegó en enero y empecé a tener un dolor elevado... Voy y le pregunto a Karina, que es mamá, amor, mira que me está pasando esto, entonces, yo no sé qué es lo que estaba pensando", manifestó La Jesuu en La Mega.