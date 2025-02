El hombre más mayor de La casa de los famosos Colombia 2025, Mauricio Figueroa, se convirtió en el líder la quinta semana del reality en vivo del Canal RCN. El experimentado actor, quien se caracteriza por ser consejero y a la vez regañón, se salió de las casillas recientemente con La Abuela, quien es la mujer más mayor del formato de convivencia.

Resulta que Mauricio y La Abuela se encontraban comiendo en el comedor de La casa de los famosos, cuando, de un momento para el otro, el actor no se contuvo con la influenciadora y le refutó por su forma de ser.

¿Por qué Mauricio y La Abuela discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Según Figueroa, La Abuela está tomando como si fuese un "juego" el hecho de regañar a todos en el reality en vivo, de modo que la influencer no se quedó callada y le contestó que él es igual.

De acuerdo con La Abuela, últimamente el líder de la semana la está regañando y ella no se va a dejar, algo que para Mauricio no sería cierto y por eso su compañera lo mandó a comer para que se quedara callado.

"No, coma usted. Respete, grosera", le dijo Mauricio Figueroa a La Abuela.

No obstante, la situación se elevó en el momento en el que La Abuela hizo un gesto y para el actor no fue el mejor, así que le expresó que ella no es la dueña de La casa de los famosos 2025. Ante esto, la mujer le respondió que se pusiera a hacer algo porque él no hace nada en el formato de convivencia.

La Abuela y Mauricio Figueroa son los más mayores de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué cree La Abuela que va a hacer Mauricio Figueroa como líder de La casa de los famosos?

Tras el agarrón, en el que incluso Mateo Varela se acercó a Mauricio porque se puso a temblar, La Abuela habló con Melissa Gate y le contó que ella cree que va a ser la nominada por el jefe de la semana.

En resumen, la convivencia entre La Abuela y Mauricio Figueroa se fragmentó y no se sabe si se van a aguantarse en el trascurso de la semana.

