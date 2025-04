Los ánimos en La casa de los famosos Colombia están revolucionados en este domingo de eliminación, pues entre la placa de los nominados hay un ramillete de personalidades muy queridas por el público, como, por ejemplo, Karina García, La toxicosteña, Lady Tabares, Norma Nivia, Camilo Trujillo, Mateo Varela y Yina Calderón.

Melissa Gate le puso su “tatequieto” a Altafulla en La casa de los famosos Colombia

Durante una conversación que sostuvo Emiro Navarro, Melissa Gate y Altafulla, el costeño en La casa de los famosos Colombia, el costeño le dijo a su compañera que ella “siempre ha sido chica fuego” y con un gran temple y seguridad, la paisa le dijo que “se bajara de esa nube porque ella nunca ha pertenecido a ese team” y le pidió que tuviera cuidado con sus palabras porque eso puede ser malinterpretado por el público y los seguidores del reality, además que eso la podría perjudicar y por eso, dejó claro que durante su paso por el programa, ella ha estado jugando sola.

Melissa Gate revela que es la mejor amiga de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia

En esa misma conversación que sostuvo Melissa Gate con Altafulla y Emiro, la paisa reveló que, pese a no pertenecer a ningún team de La casa de los famosos Colombia, ella y Emiro son mejores amigos y que, de hecho, en el cuarto fuego no se están soportando, a excepción de ella con su amigo y la toxicosteña, haciendo referencia que entre ellos se llevan bien y no hay ningún tipo de roces que los aleje o les afecte la convivencia.

El próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia según la IA

Por otro lado, en este difícil domingo de eliminación, los nominados están con los nervios de punta, tanto que la amistad entre las chicas fuego se terminó y hasta tuvieron una discusión entre ellas, sin embargo, los televidentes y los mismos participantes de La casa de los famosos Colombia se preguntan ¿quién será el nuevo eliminado de la competencia? Y según la inteligencia artificial, Camilo Trujillo podría ser el participante que se despida del reality esta noche del domingo 27 de abril.