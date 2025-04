La influenciadora Karina García se cansó de su conflicto con la Toxi Costeña y Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido se reunió con la Toxi Costeña y Lady Tabares luego de que Yina Calderón decidiera unirlas para aclarar sus altercados, pero la cantante y la actriz reiterando su molestia con la paisa.

Debido a lo sucedido, Karina García habló con Yina Calderón y Altafulla al respecto detallando que no quería seguir hablando del tema ni mendigarles amistad, pues le había quedado muy claro que ellas no quieren estar cerca.

"Yo ya me había dado el dolor de que ellas no quieren que yo esté en sus vidas, yo no puedo estar toda la vida mendigando amor ni mendigando amistad ya, lo que fue fue (...) Yo sé lo que soy, yo no le hago daño a las personas, yo no vivo ofendiendo a las personas, soy súper amorosa con la gente, les presto mis cositas ¿para qué me traten de esa manera?", dijo.