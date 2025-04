El brunch del 27 de abril en La casa de los famosos Colombia provocó un fuerte enfrentamiento entre Lady Tabares y Karina García.

En medio del brunch, salió la pregunta de cuál era el participante del cuarto de cada quien en el que menos confiaban.

Ante esta pregunta, Karina García no dudó en responder que Lady Tabares era esa participante porque un día le hablaba y al otro no, y por qué le había lanzado varios comentarios feos.

Lady Tabares se mostró molesta con este comentario y no dudó en reaccionar de manera fuerte, al expresarle que no estaba de acuerdo con sus comentarios y señalamientos.

Lady Tabares no se quedó con eso y después del brunch buscó a Karina García para expresarle su molestia por los comentarios que dijo sobre ella en la dinámica.

Lady Tabares también le expresó que no le había gustado un comentario que escuchó sobre ella en el que decía que no podría ser su amiga afuera de la competencia.

Karina García al escuchar esto le preguntó sobre quién había dicho eso y Lady no dudó en responderle que fue Yina Calderón.

Karina le recriminó a Yina por haberse puesto a decir eso sobre ella y Yina en su defensa aseguró que ella lo había dicho en términos generales porque sabía que ella tenía otro estilo de vida afuera.

Lady Tabares le expresó a Karina García que ella estaba tranquila porque había sido sincera con ella siempre y que no se iba a 'dañar la cabeza' cuestionándose.

Karina García tras escuchar a Lady le pidió la palabra para explicarle y darle su punto de vista, sin embargo, Lady le expresó que no la quería escuchar y provocó su indignación.

Karina le expresó que era una falta de respeto lo que ella estaba haciendo de no dejarla hablar e ignorarla. Ante esto, Yina tuvo que interceder para calmar los ánimos.

Uy yo no lo puedo creer que falta de respeto, déjala. Dios la bendiga. Me irrespeta de una manera parce y yo no me puedo expresar.