Mauricio Figueroa ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y de toda Colombia con su forma de ser en La casa de los famosos Colombia, sin embargo, parece que el actor no está seguro de continuar.

Muestra del cariño que las personas le han tomado a Mauricio Figueroa han sido las dos veces que lo han salvado de la placa de nominados de la competencia.

El experimentado actor aunque se ha mostrado motivado a darla toda en la competencia, ha experimentado un fuerte dolor en una de sus rodillas, lo cual le ha impedido sentirse plenamente.

El actor ha tenido que usar una rodillera, apoyarse con un bastón y hasta la producción le dio un carro eléctrico para moverse en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, según expresó el actor siente que ya no puede aguantar más el dolor y que su momento en la competencia ha llegado a su final.

Mauricio Figueroa estuvo debatiendo con algunos de sus compañeros sobre lo que viene sintiendo, su malestar y su deseo de irse de la competencia.

Todos me han colaborado, pero no puedo, me retraso, yo me estoy lisiando lentamente, no mejoro.