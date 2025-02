La llegada de Karen Sevillano a La casa de los famosos Colombia provocó gran malestar y una mala reacción en la participante Yina Calderón.

El Jefe de La casa de los famosos Colombia invitó a la ganadora de la primera temporada y ahora presentadora del After, Karen Sevillano, a quedarse en su casa por varios días.

Karen Sevillano llegó en medio de un 'congelados' y tras poderse mover, varios participantes se mostraron emocionados con la presencia de la influenciadora, sin embargo, este no fue el caso de Yina Calderón.

A los pocos minutos de la llegada de Karen Sevillano, tuvo un enfrentamiento con Yina Calderón, quien se refirió de mala manera hacia ella y hasta la mandó a callar.

Tras este enfrentamiento en plena gala en vivo de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano hizo el After del reality del Canal RCN desde la competencia.

La dinámica que organizó Karen Sevillano desde La casa de los famosos Colombia fue una de preguntas y entrevistas rápidas, por lo que varios participantes pasaron a una silla junto a ella a participar.

Sin embargo, cuando Karen Sevillano invitó a pasar al frente a Yina Calderón se llevó un feo desplante y una fuerte respuesta de la influenciadora.

Paso. No soy hipócrita y no quiero estar ahí. No me importa.