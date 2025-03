Un 'show' de celos fue el que Mateo Varela le expresó a Norma Nivia, con quien tiene un romance en La casa de los famosos Colombia 2025. Como si fuese poco, el tercero en discordia resultó siendo Sebastián Arias, quien ingresó al reality hace unos días.

Mateo se sinceró con Norma en el comedor, le dijo que le estaba comenzando a incomodar la forma de ser de Sebastián con la actriz e incluso habló de sentirse preocupado.

¿Por qué a Mateo Varela no le convence Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con Peluche, el apodo que tiene Mateo Varela, la actitud del más nuevo de La casa de los famosos lo tiene conflictuado debido a que ha notado lo que serían acercamientos convenientes hacia Melissa Gate, La Abuela, Emiro Navarro y Norma Nivia.

"Yo me fijo en tus comportamientos, no en los de él (Sebastián), pero yo sé como te mira y sé por dónde va la cosa, porque se supone que tiene novia y también me comienza a molestar un poquito", manifestó Mateo Varela.

Sebastián Arias es el más nuevo de La casa de los famosos Colombia 2025.

Es decir, Peluche se siente incómodo porque comunicó que Arias tendría una intención que iría más allá de una amistad con Norma. En efecto, se cuestionó si es una "bobada" o algo mucho más serio.

¿Mateo Varela le terminaría a Norma Nivia por Sebastián Arias en La casa de los famosos 2025?

Mateo fue muy directo con Norma y le preguntó qué sentía, pues hay acciones que ella debería notar con la mirada de Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia. Enseguida, la actriz le respondió que no ha sentido nada.

"Yo veo detallitos, como, por ejemplo, que estás cocinando, entonces se para... Después con el pastel, te mira, tú pasas y él va... Yo me fijo en ti y te juro Norma que si yo veo cualquier cosa que a mí no me guste de parte tuya, yo me abro para el caraj*, yo no me voy a poner a perder mi tiempo", sentenció Mateo Varela a Norma Nivia en el reality del Canal RCN.

¿Mateo Varela aceptó que le hizo un show de celos a Norma Nivia?

Adicionalmente, Varela expuso que pone su barrera y que es consciente de que la conversación es grabada en el formato, por lo que se va a pensar que él tiene celos, algo que no le importa.

"No voy a permitir que una falla de comunicación se vuelva algo grande por no decirlo a tiempo, entonces, yo no me voy a permitir eso porque tú eres importante para mí... Ojalá y este equivocado", finalizó Mateo Varela Peluche.

