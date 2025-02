La eliminación de Marlon Solórzano de La casa de los famosos Colombia no deja de acaparar la atención, ya que el modelo estuvo acaramelado con Karina García y, por obvias razones, lo han cuestionado al respecto.

En un principio, el también actor comentó que lo que pasó con Karina en La casa de los famosos fue genuino, pero falta esperar a que la influencer antioqueña salga del reality para ver qué va a suceder entre ellos dos.

Como ya se encuentra fuera del formato de convivencia, le empezaron a mostrar videos a Marlon de Karina, puntualmente un momento en el que la creadora de contenido no tuvo precaución y estaba Mateo Varela 'Peluche'.

Días atrás, la presentadora Carla Giraldo les pidió a los participantes de La casa de los famosos, principalmente mujeres, que tuvieran más cuidado en cuanto a como se están viendo frente a las cámaras 24/7 del reality. En efecto, una parte del llamado fue por Karina García.

Entonces, en el matutino de Buen día, Colombia, le revelaron por primera vez a Solórzano el comprometedor clip entre Karina García y Mateo Varela. Enseguida, la impresión de Marlon fue una cara en shock, ya que no tenía el conocimiento de que eso había pasado.

Una mezcla entre asombro y tristeza por parte del ahora exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue lo que se pudo apreciar frente a las cámaras de televisión. Después de esto, el modelo fitness habló.

"Obviamente, son detalles que a ningún hombre le gustaría que su pareja hiciera y cuando supe que a ella (Karina García) se le filtraron imágenes y todo, yo sí le dije que a mí no me gustan esas cosas porque primero, como mujer, es consciente de lo que hace y no es ninguna niña", expresó Marlon Solórzano.