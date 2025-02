El modelo y actor Marlon Solórzano fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. La noticia lo dejó sin palabras, ya que él quería llegar hasta la final del reality, principalmente porque es un hombre competidor.

Sin embargo, pese a los deseos de Marlon, el público es el que decide y no apoyó en gran medida al ahora exparticipante de La casa de los famosos.

Entonces, como pasa con cada eliminado del reality de la vida en vivo, Marlon Solórzano estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, donde reaccionó a una expresión que hizo Karina García, con quien tuvo un romance de días.

Resulta que Karina García ha estado en el ojo del huracán por algunas manifestaciones, siendo una de ellas porque, en su momento, comentó que ella se enamora de "hombres pobres" y eso no sería tan bueno para la creadora de contenido.

Pues bien, en el programa de las mañanas de Canal RCN le mostraron a Marlon el fragmento con las declaraciones de Karina y él reaccionó al respecto.

"Los hombres que siempre han llegado a mi vida, llegan llenos de mucho amor para darme, o sea, son demasiado abundantes, me tratan como una reina, como una princesa siempre. ¿Qué pasa?, que yo siempre me enamoro de los que no tienen dinero y es la realidad, yo me enamoro de los pobres, no sé por qué", fueron las palabras de Karina García.