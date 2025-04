Manelyk González continúa dando de qué hablar tras su llegada a La casa de los famoso Colombia. La influenciadora mexicana, quien permanecerá en nuestro país de manera temporal, sorprendió al revelar cuáles son sus planes una vez termine el reality. ¡Te contamos todos los detalles!

En conversación con varios participantes de La casa de los famosos Colombia, Manelyk González abrió su corazón y compartió cuáles son sus planes a futuro, aunque actualmente continúa en competencia en La casa de los famosos All-Stars.

Según reveló, uno de sus principales objetivos es convertirse en actriz, ya que no se imagina pasando toda su vida como una “chica reality”. Además, expresó su deseo de formar una familia: quiere encontrar un hombre al que ame, casarse y tener hijos.

“Digo: ‘Ok, Mane, ¿a tus 45 años quieres seguir en realities?’ No está mal, pero no es lo que yo quiero. Pero sí me veo a los 45 actuando, ¿me explico? Es mi plan B. No siempre voy a estar siendo chica de contenido, porque no quiero, porque quiero una familia, porque me quiero casar”, confesó.