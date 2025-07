Con una votación escrita en papelitos, los participantes del balcón tomaron una decisión que cambió el rumbo de la competencia. La actriz, quien venía de afrontar un reto complicado en la preparación de pan, con el dedo lesionado y el ánimo al límite, recibió un acto de respaldo colectivo que la alejó del riesgo de eliminación.

¿Qué llevó a que Luly Bossa fuera salvada por sus compañeros en MasterChef Celebrity?

La dinámica del día fue sencilla pero significativa. Claudia Bahamón anunció que, antes de iniciar el reto de eliminación, los concursantes que estaban a salvo tendrían la opción de escribir en un papel el nombre de un compañero al que quisieran proteger.

Participantes de MasterChef Celebrity votando para salvar. Foto Canal RCN

Sin necesidad de ponerse de acuerdo, los votos se alinearon hacia una misma persona: Luly Bossa. El motivo era claro para todos. Durante el reto anterior, la actriz había atravesado una jornada especialmente difícil.

La preparación de bollería se le complicó, su lesión le sumó obstáculos y, a pesar de todo, sacó adelante su plato con determinación.

Mientras los demás participantes se enfrentaban a un reto libre de eliminación con 60 minutos para preparar sus platos, Luly observaba desde el balcón.

Aunque no tuvo que cocinar, su emoción no disminuyó. Fue testigo de la presión, el nerviosismo y las dificultades de sus compañeros, y no dudó en animarlos y apoyar desde arriba.

¿Qué pasó después de que Luly Bossa fue salvada por sus compañeros?

El ambiente en la cocina fue tenso, con platos que sorprendieron y otros que dejaron dudas entre los chefs. Sin embargo, el foco emocional del episodio fue la decisión colectiva de proteger a Luly, que demostró que MasterChef no solo es una competencia de talento culinario, sino también un espacio donde la humanidad y el compañerismo marcan la diferencia.

David Sanín felicita a Luly Bossa tras ser salvada en MasterChef. Foto Canal RCN

El programa continúa, los desafíos seguirán llegando, pero este episodio dejó una lección clara: en MasterChef Celebrity también se cocina con el corazón. Y cuando ese ingrediente está presente, el resultado trasciende cualquier receta.