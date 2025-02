Se llevó a cabo la primera actividad de las etiquetas en La casa de los famosos Colombia y como era de suponerse, las reacciones no faltaron.

Resulta que los famosos tuvieron que tomar una ficha que tenía una cualidad o defecto y otorgársela a uno de sus compañeros, así que en el turno de Lady Tabares fue más que notorio que La Abuela no es de sus afectos. Eso no es todo, hasta se incluyó Yina Calderón y Melissa Gate en la discusión.

¿Por qué Lady Tabares dijo que La Abuela es 'grosera' en La casa de los famosos Colombia?

Lady Tabares pasó al frente de todos sus compañeros y la etiqueta que le correspondió fue la de 'grosera'. Sin dudarlo, la 'vendedora de rosas' le puso esa palabra a la influencer La Abuela.

"Sí, va para usted abuela. No tengo nada más que decir, es una grosera y punto", expresó Lady Tabares.

Ante esto, La Abuela le agradeció de manera sarcástica y hasta pidió aplausos.

"Soy grosera y así soy... Y nadie me puede cambiar, no me gusta ser hipócrita", respondió la longeva influenciadora de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Por qué Yina Calderón y Melissa Gate se volvieron a confrontar en La casa de los famosos Colombia?

Parecía que todo había quedado ahí, pero Yina Calderón no estuvo de acuerdo con el hecho de que La Abuela argumentara que ella es así y no iba a cambiar. Por ende, la empresaria de fajas refutó que hay a personas que no les gusta la grosería y por eso Lady no se la tendría que aguantar.

Enseguida, Melissa Gate también se pronunció y le pidió a Calderón que se callara, algo que desestabilizó a la empresaria e hizo que se diera una nueva discusión entre las dos polémicas participantes de La casa de los famosos.

Mientras que Yina le dijo a Melissa que no se metiera en la conversación, la influencer tildó a la empresaria de fajas de "asalariada". Por su parte, la líder Norma Nivia pidió que no pelearan, pero eso no fue atendido; Gate y Calderón se siguieron confrontando un poco más.

