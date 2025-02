Es inevitable que en La casa de los famosos Colombia 2025 no se presenten emociones de todo tipo. Al estar encerrados, varios participantes comienzan a sentirse un poco mal y una de ellas fue la influencer que se conoce en redes sociales como La Abuela.

Resulta que La Abuela no pudo ocultar sus sentimientos y rompió en llanto. Mientras se encontraba en la cocina, la longeva participante se sinceró con Marlon Solórzano. Entonces, en medio de todo lo que se vive en el reality, la influenciadora comentó que se quería ir.

La Abuela tuvo un momento de vulnerabilidad en el que mientras lloró dijo que extraña a su familia, especialmente a sus hijos. Inclusive, reveló que se ha ido al baño a llorar.

"Yo no soy de esta rosca-; esto es para ustedes, para mí no... Yo ya me quiero ir... Yo sé que todos me quieren, pero ya llevo días sin estar en la casa, nunca me había separado de mis hijos así", expresó La Abuela.