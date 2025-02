No han pasado ni dos semanas desde el momento en el que se estrenó La casa de los famosos Colombia 2025 y las polémicas ya hacen eco, siendo una de las más recientes entre Karina García y Marilyn Oquendo.

Aunque Oquendo no se encuentra en el reality de la vida en vivo, eliminaron a Sofía Avendaño y ella la mencionó diciendo que Karina García le habría fallado.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Lo anterior hizo que los puntos de vista no cesaran en redes sociales, así que la propia Marilyn habló en Buen día Colombia para decir su verdad; algo que, por obvias razones, incrementó mucho más la polémica.

¿Qué sucedió entre Marilyn Oquendo y Karina García antes de La casa de los famosos Colombia?

En resumidas cuentas, Oquendo reveló que a García no la habrían contactado para La casa de los famosos, pero ella la llevó porque a la cantante sí la habrían citado a una reunión. En efecto, Karina entró directo al reality y Marilyn fue aspirante y no lo logró. La artista se sintió traicionada porque la modelo no le contó.

No obstante, resulta que Karina expresó que le iba a pasar una comisión a Marilyn, así que la cantante dijo que eso sería posible porque ella tiene una agencia de influencermarketing y le ha dado a la modelo jugosos contratos.

Artículos relacionados Karina García La casa de los famosos: la razón por la que Karina le tendría que dar una comisión a Marilyn Oquendo

Independiente de todo, la novela no solo está dentro de La casa de los famosos, sino que también afuera. Marilyn Oquendo publicó todas sus declaraciones en su perfil oficial de Instagram en donde reaccionó nada más y nada menos que su mejor amiga: la reconocida influencer y empresaria Luisa Fernanda W.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W ante la polémica de Marilyn Oquendo y Karina García?

Si bien es cierto que Luisa no es una mujer de polémicas, de hecho, hasta es considerada como una celebridad en el país, no pasó de manera desapercibida las palabras de Marilyn y quiso dar su opinión. Entonces, la empresaria halagó a su amiga.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Ella es Estefanía, la exnovia de Marlon Solórzano de La casa de los famosos 2025: reina de belleza

"Amiga mía, siempre siendo una dama", fue la reacción de Luisa Fernanda W ante la polémica de Marilyn Oquendo con Karina García.

Como se pudo leer, la prometida de Pipe Bueno no se fue en contra de Karina, solo emitió su postura para su mejor amiga. Esto hizo que una buena cantidad de seguidores estuviese de acuerdo y ratificaran el amor que sienten por Luisa Fernanda W.